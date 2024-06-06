CHANEL シャネル バッグエグゼクティブトートバッグターンロックシルバー金具

CHANELシャネルバッグエグゼクティブトートバッグターンロックシルバー金具★コンディション★かなり美品だと思います写真で状態確認ください★商品詳細★【ブランド】CHANEL(シャネル)【商品名】エグゼクティブトート【サイズ】縦25㎝×横35㎝×マチ18㎝【シリアル】11番台【付属品】ギャランティカード、シリアルシールショルダーがないので本体とカードのみになります。半額以下で販売いたします！どうぞよろしくお願い致します！※中古品であることをご理解、ご納得の上ご購入くださいませ(^O^)カラー...ブラック柄・デザイン...無地バッグサイズ...A4サイズ収納可素材...レザー(本革)



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