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CHANEL シャネル バッグエグゼクティブトートバッグターンロックシルバー金具
商品番号 R28681376136
商品名

CHANEL シャネル バッグエグゼクティブトートバッグターンロックシルバー金具
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 39,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHANELシャネルバッグエグゼクティブトートバッグターンロックシルバー金具★コンディション★かなり美品だと思います写真で状態確認ください★商品詳細★【ブランド】CHANEL(シャネル)【商品名】エグゼクティブトート【サイズ】縦25㎝×横35㎝×マチ18㎝【シリアル】11番台【付属品】ギャランティカード、シリアルシールショルダーがないので本体とカードのみになります。半額以下で販売いたします！どうぞよろしくお願い致します！※中古品であることをご理解、ご納得の上ご購入くださいませ(^O^)カラー...ブラック柄・デザイン...無地バッグサイズ...A4サイズ収納可素材...レザー(本革)
http://narcologia.ru/goods/browse872591.html
http://narcologia.ru/goods/cotton433761.html
http://narcologia.ru/goods/ordering547679.html

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