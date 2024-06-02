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kate spade 2wayバッグ ショルダー　ハンドルバッグ
商品番号 I34730653171
商品名

kate spade 2wayバッグ ショルダー　ハンドルバッグ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケイトスペードのハンドバッグですショルダー付きなので2wayです定価5万9千円ほどでしたトゥージュール　ラージサッチェル幅約30cm〜高さ約24.5cmマチ約14cm牛革、スムースしっかりしたバッグです1度だけ短時間使用しましたがそれ以降は保管していました保存袋はないのでバッグ本体とショルダーのみになります家族に喫煙者、小型犬がいます。神経質な方やアレルギーの方はご遠慮ください
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