

☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega ☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega



☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega ☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega



☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega ☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega



☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega ☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega



☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega ☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega



☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega ☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega



☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega ☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega



☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega ☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega



☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega ☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega



☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega ☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega



☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega ☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega



☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega ☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega



☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega ☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega



☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega ☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega



☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega ☆美品☆ベレガ セルキュア 4Tプラス 美顔器 EMS イオン導入 belega

タイプ...美顔器商品説明：BELEGACellCure4TPlusです 本格フェイシャルエステをお気軽にご家庭でがキャッチコピーの美顔器です スキンケアの基本要素である毛穴、皮溝レベルまでの洗浄、表情筋のエクササイズ、効果的な栄養補給といった、通常はエステでしか出来なかったトリートメントを毎日のホームケアで簡単に実現してくれますサイズ：縦：１６．５ｃｍ 横：５．６ｃｍ 厚み：５．５ｃｍ 色：ホワイト×シルバー０動作確認済み付属品：ヘッド用アタッチメント（未使用）固定バンド１本 電源アダプター 説明書２冊（使用方法説明書には店員さんが手書きで追加説明を書いてくれています）状態状態はUSEDで多少の使用感や若干の小傷など有りますが丁寧に使用されており目に付く傷汚れなどは見当たらず綺麗なお品です 付属品のヘッド用アタッチメントは未使用、説明書は２冊とも汚れが有ります補足全て出品前に鑑定を済ませております北海道、沖縄含め全国一律送料無料です分かり難い点が有りましたらお気軽にご質問下さい他にも色々出品していますのでよろしければ御覧になって下さいねB-392部位...顔