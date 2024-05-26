訳あり大特価‼️美車のムーブコンテがTV.ETC付きで‼車検2年付渡し可能‼️

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人気のダイハツムーブコンテの出品です！故障の心配も少ない自然吸気エンジン！点火類、消耗品やオイル交換済みで絶好調です！走行：9万9千km(多少の変動あり)車検：購入頂きましたら取得します(車検、車検整備不要等ご相談ください。お値引します)約300～400km程高速も含め試走しましたが不具合特にございません。こちらの車両タイミングチェーン式なので10万km走行時によく懸念されるタイミングベルトの交換等はご心配無用です。エアコンもばっちり冷えてます。ナビでテレビも見れ、ETC付きです。内外装共に綺麗ですが右後ろ外装に凹みがあるので「訳あり」とさせて頂き格安にて出品です。見積もりを取ってから別途追加になりますがこちらを直してのお渡しも可能です。ホイールは純正に戻してのお渡しになります。【メンテナンス内容】・エンジンオイル交換、添加剤・各種フィルター交換・イグニッションコイル新品交換・プラグ新品交換(イリジウム)・キャブ清掃他あれば追加していきます。車検不要や、車検整備のみ終わらせてお渡しの上ご自身で安い所に出して車検を取りたい。等ありましたらご相談くださいm(__)m