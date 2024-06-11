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BMW E89 Z4 23i アイバッハ　ダウンサス
商品番号 Y75180619062
商品名

BMW E89 Z4 23i アイバッハ　ダウンサス
ブランド名 アイバッハ
特別価格 税込 6,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類···スプリング対応車種メーカー···BMWBMWE89Z423iで3ヶ月間装着していました。新品を購入し、2000kmほど走行しています。23i20i用です　35i35isも使えるそうですが自己責任でお願いします。フロント25mmリア15mmダウンします。ダウンサスの中でもかなり乗り心地がいいため、かなり快適でした。仕様変更のため出品します。現在本国発注しないと手に入らないため、欲しい方は早いもの勝ちです。お値下げ可能です。コメント下さい。よろしくお願いします。他のサイトにも出しているので先に売れてしまいましたらすみません。
http://narcologia.ru/goods/mythic33535.html
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