BMW E89 Z4 23i アイバッハ　ダウンサス

用品の種類···スプリング対応車種メーカー···BMWBMWE89Z423iで3ヶ月間装着していました。新品を購入し、2000kmほど走行しています。23i20i用です 35i35isも使えるそうですが自己責任でお願いします。フロント25mmリア15mmダウンします。ダウンサスの中でもかなり乗り心地がいいため、かなり快適でした。仕様変更のため出品します。現在本国発注しないと手に入らないため、欲しい方は早いもの勝ちです。お値下げ可能です。コメント下さい。よろしくお願いします。他のサイトにも出しているので先に売れてしまいましたらすみません。



【正規輸入品】Eibach PRO-KIT【アイバッハ プロキット コイルスプリング｜ビーエムダブリュー Zシリーズ】BMW E89 Z4/20i/23i【10-20-019-01-22】送料無料-ハルバート



BMW E89 Z4 23i アイバッハ ダウンサスの通販｜ラクマ



ＢＭＷ Z4 sドライブ 23i ハイラインパッケージ（価格:163万円, 愛知県 ...



ＢＭＷ Ｚ４ ｓＤｒｉｖｅ３５ｉ ワンオーナー ディーラ記録簿有り ...



ＢＭＷ Z4 sドライブ 23i（価格:139.8万円, 大阪府, 物件番号:28432439 ...



BMW Ｚ４ ｓＤｒｉｖｅ２３ｉ Ｈ＆Ｒローダウン ＲＥＭＵＳマフラー ...



BMW Ｚ４ ｓＤｒｉｖｅ２３ｉ Ｈ＆Ｒローダウン ＲＥＭＵＳマフラー ...



【正規輸入品】Eibach PRO-KIT【アイバッハ プロキット コイルスプリング｜ビーエムダブリュー Zシリーズ】BMW E89 Z4/20i/23i【10-20-019-01-22】送料無料-ハルバート



EIBACH PRO-KIT for BMW Z4 (G29)|アイバッハブログ 乗り心地を損なわ ...



Z4 sドライブ 23iの中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】



BMW E89 Z4 23i MSports】遂に6気筒N52搭載Z4入庫!! - YouTube



E89 Z4 35i に Eibach PRO-KIT。 - ALLZU Motorenbau : アルツ ...



E89 Z4 23i に Eibach PRO STREET-S、BC FORGED HCA210S。 - ALLZU ...



ＢＭＷ Z4 sドライブ 23i（価格:139.8万円, 大阪府, 物件番号:28432439 ...



BMW Ｚ４ ｓＤｒｉｖｅ２３ｉ Ｈ＆Ｒローダウン ＲＥＭＵＳマフラー ...