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S15シルビア ラフィックス2、キーロック、ショートボスセット
商品番号 N88710158054
商品名

S15シルビア ラフィックス2、キーロック、ショートボスセット
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 16,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセスありがとうございます。S15シルビアに使用していました。ラフィックス2とショートステアリングボス、キーロック、ステアリングフックのセットです。車両売却により取り外ししたので出品いたしました。新品の購入後、3ヶ月ほどの使用なので、美品だと思います。中古のためノークレームノーリターンでお願いいたします。発送はヤマトの着払いです。購入前にコメントお願いいたします。
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