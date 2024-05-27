S15シルビア ラフィックス2、キーロック、ショートボスセット ...

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商品詳細
アクセスありがとうございます。S15シルビアに使用していました。ラフィックス2とショートステアリングボス、キーロック、ステアリングフックのセットです。車両売却により取り外ししたので出品いたしました。新品の購入後、3ヶ月ほどの使用なので、美品だと思います。中古のためノークレームノーリターンでお願いいたします。発送はヤマトの着払いです。購入前にコメントお願いいたします。
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