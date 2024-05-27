ストリーム ダウンサス RS-R ダウンスプリング RSR RN6

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商品詳細
昨年中古品を購入致しましたが取り付けせず保管しておりました。使用する予定が無くなり出品致しました。取り付けてあった車両情報です。【車 名】＝ストリーム【型 式】＝DBA-RN6【車台番号】＝3119***【年 式】＝2010/2【エンジン】＝R18A【ミッション】＝AT5【カラーＮo】＝NH731P【トリムＮo】＝A【グレード】＝ZS【その他】＝2WD中古品という事をご理解の上よろしくお願いします。
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