26年 　ノート　DIG-S 車検付　即乗り

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26年9.2万キロ検6年2月ナビTVバックモニターETCスマートキーアイドリングストップその他機能充実外装リアゲートに小凹みあり(その他目立たない小キズ程度)乗っていますので多少距離増えます別途、名義変更陸送ご相談ください別途令和5年月割自動車税 リサイクル預託金 いきなり購入禁止※必ず現車確認下さい値下げ済です値下げ交渉お控え下さい