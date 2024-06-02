ロックマン　エグゼ　フィギュア　ビーダマン　レトロ　レア　昔　懐　希少　セット

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商品詳細
ファミコンのカセットロックマンエグゼのキャラクターロックマンのフィギュアとビー玉のセットです。あまり見かけることのないビーダマンタイプのフィギュアです。手からビー玉は発射されます。昔の物なので神経質な方は購入しない方が良いと思います。おもちゃ ビーダマン ビー玉 エグゼ マスク 消しゴム キンケシ キン消し ガシャポン ゆうき ガチャ アミューズメント 非売品 コスモス 食玩 希少 ロックマン フィギュア ファミコン キーホルダー レア レトロ カプコン ゲーム #ゆうき毎日出品中 CAPCOM グッズ コスモス ボンバーマン フルカラー 昔 懐 ロール ロックマンエグゼ ゲームボーイ アドバンス ボンボン
http://narcologia.ru/goods/sci-fi354747.html
http://narcologia.ru/goods/browse485391.html
http://narcologia.ru/goods/unusable853274.html
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