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ロックマン　エグゼ　フィギュア　ビーダマン　レトロ　レア　昔　懐　希少　セット
商品番号 F10511714116
商品名

ロックマン　エグゼ　フィギュア　ビーダマン　レトロ　レア　昔　懐　希少　セット
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,714 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファミコンのカセットロックマンエグゼのキャラクターロックマンのフィギュアとビー玉のセットです。あまり見かけることのないビーダマンタイプのフィギュアです。手からビー玉は発射されます。昔の物なので神経質な方は購入しない方が良いと思います。おもちゃ　ビーダマン　ビー玉　エグゼ　マスク　消しゴム　キンケシ　キン消し　ガシャポン　ゆうき　ガチャ　アミューズメント　非売品　コスモス　食玩　希少　ロックマン　フィギュア　ファミコン　キーホルダー　レア　レトロ　カプコン　ゲーム　#ゆうき毎日出品中　CAPCOM　グッズ　コスモス　ボンバーマン　フルカラー　昔　懐　ロール　ロックマンエグゼ　ゲームボーイ　アドバンス　ボンボン
http://narcologia.ru/goods/sci-fi354747.html
http://narcologia.ru/goods/browse485391.html
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