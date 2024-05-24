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商品詳細
ご覧下さいありがとうございます。こちらは326パワーのバネになります。黄色ヘルパー40mmの2キロID62~632本傷や塗装のハゲ等ありますが取り外しまで問題ありませんでした。用品の種類···車高調整対応車種メーカー···汎用
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