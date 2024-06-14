ハイゼットトラック　4WD エアコン、パワステ、車検付き、長い♪

ハイゼットトラック、令和7年4月まで車検あります。車検も長いのでお買い得だとは思います。乗り換えの為、手放します。現在、不具合なし、エアコンガンガンききます。5速MT、4WD、ハイロー付き！作業灯付き、タイミングベルト、オイル、交換済み、発送不可、引き取り限定！名義変更、完了まで、保証金とし3万円お預かりさせてください。乗っていますので、距離は多少伸びます！傷、汚れあります。現車確認対応します！リサイクル、税金、支払い済み♪よろしくおねがいします！



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