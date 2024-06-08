Dimotiv　エンジンガード　クロムメッキ

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種類...その他対応車種メーカー...BMW商品名 Dimotiv エンジンガード クロムメッキ商品番号 DI-EG-BM-06-C適合車種 K1600GT'12-'14 K1600GTL'12-'14転倒時のダメージからエンジンをガードする実用性に加え、ファッションデザインのエンジンガード。高品質クロムメッキ使用画像はイメージです。他サイトでも出品しております。急に在庫切れになる場合がございます。購入前に一度コメント下さいますようお願い致します。＊注意事項＊写真が全てになりますので、写真で判断できる方のみのご購入をお願いします。商品の状態に関しましてはこちらの主観と異なる認識をされる方がいると思いますが、現状優先にてお願いします。在庫処分の為、激安価格設定にて商品を出品させて頂いておりますので、箱や梱包に汚れ、崩れ等ある場合がございます。また、いかなる理由でも、返品、クレーム等はお受けできません。予めご了承の上、少しでも気になる方は入札をご遠慮下さい。送料に関しての質問はお受けできません。できるだけ早く対応するように心がけてはおりますが、夜間は連絡が取れません。休みも不定休な為、ご連絡にお時間を頂く場合がございますがご理解下さい。