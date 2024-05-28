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メゾンマルジェラ レプリカ オードトワレ オン ア デート100ml^新品未開封
商品番号 F29470735012
商品名

メゾンマルジェラ レプリカ オードトワレ オン ア デート100ml^新品未開封
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♥この度は数ある出品者の中から私のショップを見ていただき誠にありがとうございす！♥送料無料！安心メルカリ便！♥コメント不要！即購入OK！♥ペット、喫煙者はいない環境で保管してあります！♥新品未開封、外側のフィルム付きですので、安心してお使い頂けると思います♥内容量：100ml♥購入時期：2023年8月♥商品状態：新品未開封★商品説明オードトワレ・プロヴァンスの壮大なブドウ畑を見下ろす夕暮れのデートからイメージしたフレグランス・色づいたブドウと摘みたてのローズがハーモニーを奏でて、ロマンティックに香りますトップノート：ベルガモットオイル、ピンクペッパーオイル、カシスリキュールアコードミドルノート：ローズペタルエッセンス、ゼラニウムオイル、ダバナオイルラストノート：ベチバー、パチョリ、モスアコード、ムスク⚠注意事項について★海外からの並行輸入品となりますので,ご理解とごお願い致します。細かいことまで気にされる方はお控えくださいませ★素人の自宅保管ですので細かな事を気になさる方はご遠慮下さいね。発送する前に綺麗な品物一つ一つ自分で検品を行うので、ご安心くださいませ。
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