PRANAROM フランキンセンス BIO 5ml プラナロム 精油 Ⅴ ...

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PRANAROM【BIO】グレード一度に複数購入の場合割引あり（2本目より1本につき400円割引）「コメント欄」よりご希望の精油をご連絡ください。（組合せ可）■PRANAROMフランキンセンスBIO5mlーーーーーー◆香り：乳香。甘くスッキリとした香り◆ノート：ミドル◆使用期限：写真2◆禁忌：※ご購入前に注意事項をご覧ください相性のよいブレンド オレンジスイート・グレープフルーツ・レモンなど柑橘系 サンダルウッド・パチュリ ゼラニウム・ラベンダー クラリセージ ジュニパー・ローズウッド ブラックペッパー ベンゾイン・ミルラ などーーーーーープラナロム社のエッセンシャルオイルは、100％天然の植物から採油し、全て自社管理している 安全で確実なアロマセラピーのためのケモタイプ精油です。★「有機BIOグレード【BIO】」→オーガニック栽培 ※農薬は一切使われていませんフランス購入のため成分表はありませんが、品質に変わりはなくとても信頼できるものです。発送時「フタが閉まっているか」「液漏れがないか」を必ず確認しておりますが、到着までに液漏れする事がございます。他の精油の液漏れなどで箱にダメージ、ベタつき、ラベルにヨレ、ベタつき等あることがございます。※上記ご理解の上ご購入お願い致します。フタを開ける際は、上から圧力をかけて押しながら 逆時計回りへ回してください。（PRESS＋TURN）送付時は、箱から出して暖衛材にくるんでお届けします。ご購入後のおまとめ、お値引きはできかねます。複数購入の場合は、ご購入前にご連絡をお願いします。（複数購入割引以外のお値引きは、対応しておりません）※使用上の注意事項・アレルギーテストを行ってから使用してください・推奨用量を超えないようにしてください・幼児の手の届かないところに保管してください・熱と光から遠ざけて保管してください・許可がない限り妊娠中および授乳中3歳未満の子供には使用しないでください・いかなる場合でも責任を負う事はできません#アロマ#精油#エッセンシャルオイル#pranarom#リラックス#アロマトリートメント#スキンケア#フランキンセンス他に出品しております。#tttアロマ