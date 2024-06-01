未使用品　thoo 疑似体験　ゲットザフィーリング　ハウスオブウッド　EDP

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商品詳細
2023年2月にいただきましたが他のものを使っているので出品します。模様が一つ一つ手作りなので同じデザインがなく気に入っていましたが使わずに飾っていたので出品します。TheHouseofOud|EDP定価38000円です最高の舞台のスポットライトを一身に浴びる感覚。体全体がひとつの楽器になったかのようなオペラ歌手グイド・ロコンソーロの艷やかで酔わせる歌声と心が共鳴し、押し流されてゆく。遥か遠い官能的な世界へと。トップ｜ジンジャー、レモン（シチリア産）、ピンクペッパー、ベルガモット（カラブリア産）、アクアティックアクセントボディ｜カルダモン、ダバナ、カモミール（ローマ産）、コリアンダー、アンジェリカルートベース｜パチョリ、ジュニパーベリー、アンブレット（Abs）、プレシャスウッドパフューマー｜マウリツィオ・チェリッツァ※ボトルはひとつひとつ手作業で塗装しているので、2つと同じデザインはございません。それぞれの柄をお楽しみくださいませ。原産国：イタリア成分：変性アルコール、香料、水本国表記：GETTHEFEELINGブランド：THEHOUSEOFOUD（ザハウスオブウード）販売名：THOオードパルファム
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