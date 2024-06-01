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レイヤードフレグランス ディフューザー ハイビスカス100ml 2本セット
商品番号 U26872361959
商品名

レイヤードフレグランス ディフューザー ハイビスカス100ml 2本セット
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レイヤードフレグランスディフューザーハイビスカス100ml2本セット新品未開封品です。箱に少し凹みなどがありますがご了承くださいませ。定価1本:5280円(内税)レイヤードフレグランスディフューザー香りを楽しみ尽くすディフューザー。玄関、リビング、ベッドルーム、と空間ごとに香りを使い分けて生活の隅々までラグジュアリーな気分を満たしませんか？シンプルでシックでデザインは、どの空間にもうまく溶け込みます。男性にも女性にもお使い頂ける香りです。内容量：100mlパッケージサイズ：W55×D55×H270ｍｍ重量：310g生産国：日本製成分：エタノール、水、香料、溶剤
http://narcologia.ru/goods/recycling524214.html
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