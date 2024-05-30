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銅製　四本爪　宝珠持ち　立ち龍の香炉
商品番号 W10657227370
商品名

銅製　四本爪　宝珠持ち　立ち龍の香炉
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。☆銅製の四本爪宝珠を持った立ち龍の香炉のご紹介です。⭐︎サイズおおよそ13.5㌢×10㌢⚪︎10年ほど前にデザインが気に入り骨董市で購入しました。1年ほど使用し、後はインテリアとして飾っておりました。なかなか美形な龍です。登り龍のように勢いよく立ち上がっており、5本爪の次の位の4本の爪を持ち、願いを叶えてくれる宝珠を片手に握っています。縁起の良さそうな香炉です。銅製の為青サビがみられます。特に龍の手から身体、そして全体的にも薄く広がっています。状態は写真でもご確認ください。中古品である事、状態も気にならない方。種類···お香立て・スタンド・受け皿
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