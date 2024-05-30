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パーフェクトポーション　オイル　アロマオイル　まとめ　セット
商品番号 Y68841951938
商品名

パーフェクトポーション　オイル　アロマオイル　まとめ　セット
ブランド名 パーフェクトポーション
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パーフェクトポーションのオイルです。写真1枚目Aries,snooze,buzzoff,hecate,aquerius,christmastree,各10ミリ、残量数回使ったのみ。Harmony残量7割、cosmic、flourish各5ミリ、残量数回使ったのみHugtime5割、sweetdreams8割、buzzoff5割、各10ミリℓチャクラブレンド　コンパッション　残量3割期限内です。写真2枚目こちらは自宅保管しており使用の際は自己責任でお願いします。残量はだいたい半分くらいだとおもいます。各種オイル名はお写真で確認してください。一枚目14本二枚目22本各オイル1400円から4000円の商品になりますので36本でこのお値段になります。中古になりますので残量、種類、期限、その点をご理解の上ご検討ください。即購入可お値下げ不可バラ売り、専用不可非喫煙者
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