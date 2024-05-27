ヤングリヴィング　ラベンダー

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商品詳細
15ミリ 新品です。2023年10月に入荷した2本です。安眠に。芳香にリラックスにいかがですか。睡眠、リラックス効果に良いオイルです。アロマオイルアロマ睡眠障害睡眠サプリ鬱うつ病生活の木ラベンダー精油エッセンシャルオイルヤングリヴィングヤングリビング
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