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ヤングリヴィング　ラベンダー
商品番号 U66179358070
商品名

ヤングリヴィング　ラベンダー
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

15ミリ　新品です。2023年10月に入荷した2本です。安眠に。芳香にリラックスにいかがですか。睡眠、リラックス効果に良いオイルです。アロマオイルアロマ睡眠障害睡眠サプリ鬱うつ病生活の木ラベンダー精油エッセンシャルオイルヤングリヴィングヤングリビング
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