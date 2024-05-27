沈香　伽羅　ベトナム産　96g 古伽羅　沈水　六国五味　香道

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古伽羅 香木96g濃い黒色で油分も多く、常温でも良い香りがしています。木箱に納めて発送致します。好きな方、試してみたい方にお譲りします。比較に写っている100円はつきません。種類···香木香り···その他