乳酸菌発酵液・植物発酵エキス 61種類の野草源酵素 16種類乳酸菌 2本 ...

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございますこちらの商品は豊醸のちから 1000mL7～10倍希釈用定価￥4,860×2本＝￥9,720賞味期限…2024年3月10日フジスコ株式会社特徴乳酸菌発酵液…16種類の乳酸菌植物発酵エキス…61種類の野草源酵素2枚目画像参照#つっ ←出品一覧ページへGo(タップしてね)※ 商品内容・販売価格等々気になる事がありました ら、お気軽にコメントください 親身に、丁寧に対応させていただきます匿名配送いたします健康食品種類...栄養調整食品サプリメント種類...植物性エキスサプリメント形状...ドリンク剤
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