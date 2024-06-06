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新品未使用　ドットールヴラニエス　ロッソノービレ250ml
商品番号 T16798261490
商品名

新品未使用　ドットールヴラニエス　ロッソノービレ250ml
ブランド名 ドットールヴラニエス
特別価格 税込 2,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドットールヴラニエスロッソノービレ250ml新品未使用品です。※こちらは箱・スティックがないため通常よりもお安く出品しております。付属品の有無以外、商品は通常の物と全く同じです。※ロッソノービレ専用スティックをご希望の方は別途800円にて承ります。ご購入前にコメントよりお申し付けください。定価¥11550（3月30日より価格改訂）商品説明赤ワインをモチーフにした、アイコン的フレグランス。様々なベリーやシトラスが調和した芳醇なフルーティーノートに、スミレとバラを中心としたフローラルノート、繊細で気品あふれるタンニンのアロマが、ユニークな香りのハーモニーを完成させています。※他に出品している商品とまとめて購入希望の方はお値下げします。質問等ありましたらプロフィールをお読みの上、お気軽にコメントください。#ドットール・ヴラニエス#ドットール・ヴラニエスジャパン#DrVranjes#ルームフレグランス#芳香剤#ジョーマローン#トゥモローランド#BARNEYSNEWYORK#バーニーズニューヨーク#ロンハーマン#ドットールヴラニエス#ディフューザー
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