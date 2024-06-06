みみサポ 集音器 イヤホン ワイヤレス 集音器 bluetooth 補聴器

【聴こえのプロがタッグを組んで誕生！イヤホンワイヤレス型集音器”みみサポアクティブ”】聴こえのプロが「聴こえにくい」や「聴き間違い」のサポートにタッグを組んで作りだしたイヤホンワイヤレス型集音器です。デザイン性にもこだわっていますので、見た目では集音器のように見えないイヤホンワイヤレス型集音器です。集音器というカテゴリを超えた今までに無い新たな聴覚ケアをご高齢者の方も体験してください。【Airfittingドーム（イヤチップ）】自分の聴力を活かしながら足りない周波数を補正する事ができる独自開発ドームのイヤホンワイヤレス型集音器です。同じ器体の集音器でも、イヤチップ1つで大きくその聴こえ方は変わります。まだ聞こえている自身の聴力を活かしながら、聴こえ難い音を補正することが重要になります。【通話や音楽の再生にも使える】集音器としてだけではなく、イヤホンとしても利用可能！Bluetooth（ブルートゥース）で音楽や動画を楽しんでいる時は集音モードがOFFになります。電話もスマホとペアリングすることでマルチボタン1つで受ける事が可能です。付け替えや取り外す手間などなく、そのまま使えるのでお高齢者の方も簡単にお使いいただけるbluetooth（ブルートゥース）機能付きイヤホン型集音器です。【不快な「ピーピー音」を抑えるハウリング抑制機能】音響機器でありがちな「ピーピー音」ハウリングを抑える”ハウリング抑制機能”を搭載したイヤホンワイヤレス型集音器です。よほどの大きな音のループが無ければ制御できる性能です。電子機器に詳しくないご高齢者の方でも会話を遮る事もなく、楽しむことが出来るbluetooth（ブルートゥース）機能付きイヤホン型集音器です。【聴覚ケアに特化した専用アプリ7つの機能】①左右の音量調整が手軽にスマホで可能。②4つのプログラムをスマホで変更可能。③イコライザ調整が250Hz～6000Hzの範囲で可能。④3つの騒音抑制モードを設定可能（街レストラン家）⑤指向性設定が可能。4つのシーンに合わせて聴きやすい指向性に。⑥最大出力音制限が4つのレベルで合わせられ、大きな音からお客様の耳を守ります。⑦聴力測定が可能→測定結果を出力に反映するbluetooth（ブルートゥース）機能付きイヤホン型集音器です。



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