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入れ歯洗浄剤　cleneクリネ　2箱
商品番号 U40569638223
商品名

入れ歯洗浄剤　cleneクリネ　2箱
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

みつばち様　専用です。ご覧いただき、ありがとうございます。入れ歯洗浄剤　クリネ　新品2箱未開封　　1箱90日分　2箱180日分になります。箱に製造日が記入されています2022.07.19と2023.03.13　使用期限は製造日から3年間です。箱に入れて発送します。発送に関しては、プログをご覧下さい。
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