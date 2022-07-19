入れ歯洗浄剤　cleneクリネ　2箱

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商品詳細
みつばち様 専用です。ご覧いただき、ありがとうございます。入れ歯洗浄剤 クリネ 新品2箱未開封 1箱90日分 2箱180日分になります。箱に製造日が記入されています2022.07.19と2023.03.13 使用期限は製造日から3年間です。箱に入れて発送します。発送に関しては、プログをご覧下さい。
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