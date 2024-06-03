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PM インターナショナル　フィットライン　パワーカクテル　レストレイト
商品番号 W34412598045
商品名

PM インターナショナル　フィットライン　パワーカクテル　レストレイト
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 6,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FitlinePowerCocktail　Restorateパワーカクテル　レストレイト　2点セットでの出品です。箱から出して中身のみの発送です・FitlinePowerCocktail　30袋パワーカクテル賞味期限　2024年7月基本栄養素をバランスよく配合したベーシックスとみなぎるエネルギーのアクティヴァイズオキシプラスをバランスよく1つにまとめたパワーカクテル。毎日の栄養素が入った画期的な製品です。(ベーシックス＋アクティヴァイズ　2in1)原産国　ドイツ【お召し上がり方】栄養補給として、ポーションパックパック一包（15g）に対し、水180ml加えてよく混ぜて1日1包を目安お召し上がり下さい。1日摂取目安量:15g・FitlineRestorate　30袋レストレイト賞味期限　2024年4月不足しがちなカルシウム（乳由来）、クロム、マンガン、セレン、マグネシウム、カリウム、亜鉛、鉄、銅などのミネラルと、吸収を助けるビタミン3種を配合しました。EUで獲得した特許技術により、それらの物質が素早く吸収されます。カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー生産を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。原産国　ドイツ【お召し上がり方】栄養補給として、ポーションパックパック一包（6.7g）に対し、水250ml加えてよく混ぜて1日1包を目安お召し上がり下さい。サプリメント形状···粉末
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