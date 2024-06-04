早い者勝ち‼️週末セール。　ラルフローレン　ニットカーディガン

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ラルフローレンのカーディガン！未使用に近い。2023年10月プレゼントで頂きましたが小柄な大人でも着れるサイズで1回数分だけ着用しましたが似合わなかったので出品致します。カラー···イエロー柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬#ラルフローレン#カーディガン#ニット#RalphLauren#モンクレール値段交渉可能