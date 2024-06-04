※作成次第販売再開　大きなかぶ　知育玩具　知育絵本　布絵本　手作り絵本保育教材

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布絵本と手作りおもちゃ―乳幼児の知育あそび 0~6歳 | 雄鶏社 |本 ...



手作り布絵本キット「おおきなかぶ」 - KTAMAGO'S GALLERY ...



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色々遊べる知育玩具✾布絵本 | かえの手作り工房



手作りキット「布絵本」≪布絵本 キット 布えほん 布おもちゃ 知育絵本 知育玩具 知育キット 子供 子ども≫ (布絵本：好きな食べ物)



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大きなかぶの物語を4ページ(表紙、裏表紙含む)の布絵本にしました。おじいさんがかぶの種を蒔きました！お爺さんがカブを引っ張って\"うんとこしょ!どっこいしょ!\"なかなか抜けません！と、お婆さんや孫が次々手伝って力を合わせてようやく抜けるという流れを人形劇で楽しめます‼︎4歳の息子は物語を思い出しながら夢中で一人遊びしてます☺︎最後のページはカブをスープにして皆んなで食べる場面です‼︎性別···関係なし知育玩具の種類···おままごと素材···布