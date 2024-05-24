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ノースフェイス160
商品番号 P19561255259
商品名

ノースフェイス160
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで、新品で購入しましたが、すぐにサイズアウトしてしまい、使用回数少ないです。目立った汚れ見当たりませんが、保管の際にできたシワがついています。圧縮しての発送を考えています。
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