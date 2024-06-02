PUMA　スタッドレンヌ　ウォームアップジャケット　黒/赤　サイズS（US）



2023年最新】レンヌの人気アイテム - メルカリ



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PUMA社製（プーマ）、スタッドレンヌのウォームアップジャケット（ウォーミングアップジャケット/黒/赤/レンヌ/フランス）の出品です。サイズ表記はS（US）。汚れや傷み等は画像よりご確認願います（ファスナーが破損しております。）。また、出品にあたっては検品を行い、特筆すべき汚れや傷みがある場合は基本的にこの説明文に記載をしておりますが、稀に見落としている場合もございますので、予めご了承願います（気になる場合はコメントにてご質問ください。）。なお、この他にもサッカー・フットサル関連の商品を出品しております。まとめてご購入いただいける際には、送料の他、お値引き出来る場合もありますので、コメントにてご連絡下さい。フォロー割もあります。古着になりますので、ご理解のある方のご購入をお待ちしております。（プロフィール、ご一読ください。）#サッカー#フットサル#ランニング#ジョギング#ウォーキング#散歩#農作業#練習着#PUMA#プーマ#スタッドレンヌ#ウォームアップジャケット#ウォーミングアップジャケット#黒#赤#レンヌ#フランス11110004908008