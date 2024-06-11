MAGNAT 釜山ジミンパパのお店メグネイトオリジナルTシャツ おまけ付き ...

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韓国釜山にあるJIMINパパのお店MAGNATEオリジナルキャラクターのTシャツLサイズ首の後ろ側には三日月と13の文字が‼︎ジミンペンさんに♡同じくメグネイトのドリップコーヒーをひとつおまけにおつけします♡購入したまま結局着なそうなので^^;未開封ですので初期不良等には対応できませんのでご了承ください即購入◯折り畳み、簡易包装でゆうパケットポストでの発送予定です。#BTS#防弾少年団#バンタン#ラインフレンズBT21tinytanRMナムジュン ジン JIN ユンギSUGA シュガ ホソク ホビ J-HOPEジミン JIMINテヒョン テテ Vジョングク AgastDKOYAコヤ TATAタタ CHIMMYチミー RJアールジェイ SHOOKYシュキ COOKYクッキー MANGマン VANバン