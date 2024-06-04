クラブ・アメリカ　オーセンティックユニフォーム　サッカー

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商品詳細
数年前に友人から海外土産でいただきましたが、着用することが無いため出品します。シワはありますが、ステッカー剥がれや刺繍のほつれはほとんど無いかと思います。気になるところあれば追加で写真撮りますので、コメントください。丈...半袖カラー...イエロー種類...レプリカユニフォームサイズ...L#クラブ・アメリカ#サッカーユニフォーム#オーセンティックユニフォーム
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