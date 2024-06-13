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ZETTプロステイタス 森友哉型 バット
商品番号 X75577961881
商品名

ZETTプロステイタス 森友哉型 バット
ブランド名 ゼット
特別価格 税込 5,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー・白木(焼き加工)素材・木製重さ・約880～900ｇ長さ・84cmZETTプロステイタス森友哉型のバットです。グリップにマツヤにの汚れがありますが問題なく使用できます！値下げも可能な範囲で可能です！
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ZETTプロステイタス 森友哉型 バット
ゼット(ZETT) 硬式野球 バット プロステイタス SE 木製 (北米産バーチ) 84cm 880g平均 日本製 BWT16384LC

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