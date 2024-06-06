ダルビッシュ サインボール

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商品詳細
2009年WBC時のダルビッシュ有直筆サインボールです。経年劣化によりサインが薄くなっています。
http://narcologia.ru/goods/Stanford915073.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose496140.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy169553.html
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