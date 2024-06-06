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ダルビッシュ サインボール
商品番号 Y48295237216
商品名

ダルビッシュ サインボール
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 19,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2009年WBC時のダルビッシュ有直筆サインボールです。経年劣化によりサインが薄くなっています。
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