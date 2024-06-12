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【8/18まで】大谷翔平 \u0026 トラウト ボブルヘッド Tシャツ エコバッグ
商品番号 V82645017669
商品名

【8/18まで】大谷翔平 \u0026 トラウト ボブルヘッド Tシャツ エコバッグ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 7,839 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロサンゼルスに戻るので8/18までの出品です！がんばれ大谷選手！応援セット下記3点まとめての出品になります。（写真にはボブルヘッドが2点写っています。4点まとめて購入されたい方はお知らせください。）・大谷翔平\u0026トラウト選手ボブルヘッド1個・大谷翔平　最優秀選手Tシャツ1枚（XL）・エンゼルス　エコバッグ1個すべて現地エンゼルススタジアムで入手した公式グッズです。どれも将来プレミアがつきそうなものばかり！今年はホームラン王も期待できる大谷選手のグッズを手に入れて応援しませんか？-Troutaniボブルヘッド2023年7月1日、エンゼルスタジアムで先着限定で配布された大谷とトラウトがセットになったボブルヘッド。WBC決勝での奇跡のシーンを飾った2人です。大谷翔平選手とマイク・トラウト選手がセットになったボブルヘッドは初！人気のシティコネクトユニフォームスタイル。-最優秀選手Tシャツ2022年7月14日に配布されたエンゼルス・大谷翔平投手のMVP受賞を記念した「最優秀選手Tシャツ」です。-エンゼルスエコバッグエンゼルスのロゴが両面に入ったロゴバッグ。こちらは非売品です。しっかりした作りです！野球好きの方へのプレゼントやご自身のコレクションにぜひご検討ください。ご質問などあればどうぞ。angelsohtanisyoheimiketroutbobbleheadエンゼルスアナハイム大谷翔平マイクトラウト送料無料野球baseball記念品
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