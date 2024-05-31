中日ドラゴンズ　ドアラ　パペット

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商品詳細
✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼自宅保管しており美品です♡ほとんど目立ちませんが、シミ?が一部あります!※写真5枚目です折りたたんでの発送となりますので、ご了承ください!内容は写真のもので全てです!他のサイトでも出品している為、急に削除する場合もございます。ご了承ください(＞人＜;)中古品にご理解いただける方の購入をお願い致します(◍꒪꒳꒪◍)✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼
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