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中日ドラゴンズ　ドアラ　パペット
商品番号 W17435914823
商品名

中日ドラゴンズ　ドアラ　パペット
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼自宅保管しており美品です♡ほとんど目立ちませんが、シミ?が一部あります!※写真5枚目です折りたたんでの発送となりますので、ご了承ください!内容は写真のもので全てです!他のサイトでも出品している為、急に削除する場合もございます。ご了承ください(＞人＜;)中古品にご理解いただける方の購入をお願い致します(◍꒪꒳​꒪◍)✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼
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