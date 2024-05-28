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- アディダスサッカー日本代表支給速乾ドライブラック半袖ポロシャツサイズLーO
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商品詳細
⚪︎アディダスサッカー日本代表支給速乾ドライブラック半袖ポロシャツサイズLーOです。⚪︎年代は忘れましたが、もったいなくて、タグはありませんが、コレクションで保管しておりました。保管上の問題も特にないようです。⚪︎サイドもスリットがあり、着やすいです。⚪︎実寸ですが、身幅58-59、着丈67と、動きやすい感じです。⚪︎現在では、新品や状態の良いものはもう入手は難しい一枚です。
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