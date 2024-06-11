ミズノ 少年 野球 バット 軟式 ビヨンドマックス ギガキング

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商品詳細
ミズノ少年野球バット軟式ビヨンドマックスギガキングBEYONDMAXGIGAKING1CJBY13378cm競技の種類···軟式息子が1年ほど使用しました。ケースが破れていますが、配送保護のため、おつけします。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。
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