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ミズノ 少年 野球 バット 軟式 ビヨンドマックス ギガキング
商品番号 Q42821667224
商品名

ミズノ 少年 野球 バット 軟式 ビヨンドマックス ギガキング
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 5,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノ少年野球バット軟式ビヨンドマックスギガキングBEYONDMAXGIGAKING1CJBY13378cm競技の種類···軟式息子が1年ほど使用しました。ケースが破れていますが、配送保護のため、おつけします。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。
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