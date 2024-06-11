ベンタスTRレッド　6x テーラーメイド スリーブ付

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商品詳細
ベンタスTRレッド6Xのテーラーメイドスリーブ付になります。練習で3回使った程度です。SIM2ヘッド装置で45.5インチになるように作ってあります。グリップはゴルフプライドツアーベルベット360です。中古品であることをご理解ください。
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