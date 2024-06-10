

≪超目玉☆12月≫ 沖縄三線用 人工張チーガー ２ 和楽器 - cineclub.ens.fr



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沖縄三線用の人工張りチーガーです少し厚めの生地を張ってありますので、キンキンとした様な音ではなく耳当たりの良い音で鳴ります※別出品の人工張りと生地の厚みは同じで、デザインが違うだけです人工張りは破れる心配が無く、長く使って頂けます蛇皮を張ったチーガーに比べ、音の変化は少ないのですが、長年弾き込む事で蛇皮にも負けない程の音になって行きます蛇皮のチーガー（本張り）は音は良いのですが、管理、メンテナンスが大変で、温度の変化、湿度の変化で音が変わります蛇皮でも強化張りは温度、湿度の変化でも大きく音が変わる事は無いのですが、影響を受けます人工張りは温度、湿度の影響を殆ど受けませんので、扱い易いと思います人工張りは生地の厚み、張り方で音は違ってきます長く使って、人工張りでも良い音が出る！と言う事を試して頂きたいと思います三線の販売、三線のメンテナンス、修理、三線、三線関連の小物の販売を行っています種類...三線アクセサリー・パーツ...その他