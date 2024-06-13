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- 人気作家 中村陶志人 牡丹に雀 花瓶 壺 九谷焼
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商品詳細
種類···壺九谷焼人気作家 中村陶志人先生の牡丹に雀 花瓶 壺です。人気作家 早助千晴先生の師にあたる方です。人気の雀がデザインされています。箱 作歴 九谷焼販売の案内あります。九谷茶碗まつりにて購入しましたが今回整理出品致します。目立つキズ等はありませんが神経質な方はご遠慮ください。状態など画像参考ください。整理処分につき返品・返金ご勘弁ください。中古品にご理解ある方の購入お待ちしております。こちらのプロフ欄もご参考ください。#月の色#早助千晴
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