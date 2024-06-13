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人気作家　中村陶志人　牡丹に雀　花瓶　壺　九谷焼
商品番号 A46508493230
商品名

人気作家　中村陶志人　牡丹に雀　花瓶　壺　九谷焼
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 13,104 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···壺九谷焼人気作家　中村陶志人先生の牡丹に雀　花瓶　壺です。人気作家　早助千晴先生の師にあたる方です。人気の雀がデザインされています。箱　作歴　九谷焼販売の案内あります。九谷茶碗まつりにて購入しましたが今回整理出品致します。目立つキズ等はありませんが神経質な方はご遠慮ください。状態など画像参考ください。整理処分につき返品・返金ご勘弁ください。中古品にご理解ある方の購入お待ちしております。こちらのプロフ欄もご参考ください。#月の色#早助千晴
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