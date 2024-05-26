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フットサルシューズ
商品番号 D88251803932
商品名

フットサルシューズ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ···30〜30.5cm知人より未使用品を譲ってもらい、一度フットサルに2時間程使用しました。怪我により使用機会がなさそうなので、出品致します。
http://narcologia.ru/goods/browse598291.html
http://narcologia.ru/goods/displease186531.html
http://narcologia.ru/goods/unusable66274.html
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