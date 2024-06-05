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10月限定‼️激レア！高橋　礼投手直筆サイン入りラメス入りスマートホンケース
商品番号 O38232984725
商品名

10月限定‼️激レア！高橋　礼投手直筆サイン入りラメス入りスマートホンケース
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 17,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10月限定タイムセール❗️宮崎秋季キャンプで、高橋選手頑張ってましたよ！期間限定値下げ！限定1名様98,000→38,888世界に１つしかない、激レアです。福岡ソフトバンクホークス　高橋　礼投手がFBS福岡放送バリはやッ！ZIP！にて、僕がプロデュースした携帯カバーに、僕のサイン入りは、世界に１つですよーといいながら、サインしました。I名しか当選しない、超貴重なお宝です世界に１つしかありません当選通知書付きiPhone6.7.8/x.xs対応です！
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