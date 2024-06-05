YONEX（ヨネックス）グリップテープ (ウェット) 30本 入り（白）

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ウエット感覚がグリップのすべりを防ぎ、打球の衝撃を吸収します。吸汗性に優れていますので、激しいプレーや炎天下のプレー時に最適です。ウエット感に優れるロングセラーモデルです。新品未開封です。型番=AC102EX幅25mm長さ1,200mm厚み0,6mm ロンググリップ対応 30本入(15本×2ロール) カラー：ホワイト出品中の他のカラーは以下よりご確認下さい#YonexAC10230本～限界価格での出品の為、値引きはご容赦下さい～ご購入希望の方はそのまま購入にお進み下さい。（ご確認は不要です）カラー...ホワイト種類...グリップテープ