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ALLIANCE(アライアンス)チューバマウスピース H2
商品番号 S73911434109
商品名

ALLIANCE(アライアンス)チューバマウスピース H2
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは使用に伴う擦り傷・シャンク差込痕、またリムに打痕が1箇所、品番刻印付近に目立たない程度の傷がございます。スペックは、リム内径32.0ｍｍ(フラットなリム)、深いVカップ、アメリカンシャンク、ヘルバーグタイプです。
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