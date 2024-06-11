ALLIANCE(アライアンス)チューバマウスピース H2

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商品詳細
こちらは使用に伴う擦り傷・シャンク差込痕、またリムに打痕が1箇所、品番刻印付近に目立たない程度の傷がございます。スペックは、リム内径32.0ｍｍ(フラットなリム)、深いVカップ、アメリカンシャンク、ヘルバーグタイプです。
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