ガンバ大阪 2018 ユニフォーム　ファン・ウィジョ

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商品詳細
2018年モデル1stユニホームファン・ウィジョ選手11サイズ：1502〜3回程着用しました。汚れやほつれなどはありませんが、素人の自宅保管のであることをご理解ください。#ガンバ大阪#ファンウィジョ#ファン・ウィジョ
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