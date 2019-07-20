ガンバ大阪 2018 ユニフォーム　ファン・ウィジョ

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ファン・ウィジョは魔法を見せている」 G大阪の韓国代表FWが



ライターコラムfromG大阪】新加入ファン・ウィジョ、“真夏の救世主”が ...

2018年モデル1stユニホームファン・ウィジョ選手11サイズ：1502〜3回程着用しました。汚れやほつれなどはありませんが、素人の自宅保管のであることをご理解ください。#ガンバ大阪#ファンウィジョ#ファン・ウィジョ