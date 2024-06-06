鹿島アントラーズ 2015年ユニフォーム NIKE ナイキ

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商品詳細
2015年シーズン中に鹿島アントラーズのクラブハウスで購入しました。サイズ→Lですが少しタイト目な着心地です。試合観戦の時に数回、フットサルの際に2〜3度着用しただけでそれ以外は家で飾っている程度なので、状態は比較的いい方かと思います。ただ素人保管な上、使用品であることをご了承いただければ幸いです。#ユニフォーム#鹿島アントラーズ#ユニフォーム#Jリーグ#NIKE#ナイキ
http://narcologia.ru/goods/Addict321618.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect900870.html
http://narcologia.ru/goods/septet474019.html
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