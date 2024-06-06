女性用ゴルフクラブ、バーニーズゴルフ、シューズバッグ、手袋、ボール他多数

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商品詳細
ご覧いただきあありがとうございます。テーラーメイドのウッド4本、ゼクシオのアイアン5本、ピンパター1本。バーニーズニューヨークのゴルフキャディーバッグとシューズバッグ。新品ゴルフ手袋Sサイズ3個新品ボール7箱(21個)宅急便用カバー(ジャガー)練習場用バッグ 2個新品アイアンカバー 1個新品使いやすいティー1箱膝を悪くし、ゴルフをやめたので、お安くお譲りいたします。すべて、キャディーバッグに入れて、発送します。ウッドは、ほとんど使ってません。バーニーズニューヨーキャディーバッグも、とても素敵で人気があります。お揃いのシューズケースもお洒落です。バラ売りは、できませんのでご理解のほどお願いいたします。これからゴルフを始める方には、全部揃うので、とても便利でお得だと思います。ご検討よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/reboot309036.html
http://narcologia.ru/goods/flight852928.html
http://narcologia.ru/goods/approximate186420.html
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