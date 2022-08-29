ニューバランス　ラケットバック

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商品詳細
2年程前に新品にて購入しました。使用しなかったので出品します。ラケットは2本入ります。折りたたんで保管していたので皺、保管に伴う汚れがあります。サイズ(W×D×H):32×20×52cm
http://narcologia.ru/goods/scissoring675296.html
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