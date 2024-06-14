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【超美品】ミズノスカッド05-C
商品番号 G96305781032
商品名

【超美品】ミズノスカッド05-C
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

上岡選手も使用していた、オールラウンダーモデルのスカッド05cです。弾きが特徴のラケットで、ヘッド部分もかすり傷程度でとても綺麗な状態です。ガットはGOSENのX5Sを張っております。メーカー希望小売価格20900円
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