【超美品】ミズノスカッド05-C

上岡選手も使用していた、オールラウンダーモデルのスカッド05cです。弾きが特徴のラケットで、ヘッド部分もかすり傷程度でとても綺麗な状態です。ガットはGOSENのX5Sを張っております。メーカー希望小売価格20900円



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