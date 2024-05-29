折りたたみ式　譜面台 Jazz STAND II

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◾︎定価: 19700円:Amazon引用◾︎製品名：折りたたみ式譜面台JazzSTANDII付属品：本体のみ◾︎ブランド名：RATstands◾︎使用時の高さ:40cm-120cm•トレーサイズ:51cmx32cm(鉛筆置きの面積は除く)•折りたたまれた状態のサイズ:51x38x5cm(重量2.7kg)組み立て方法等々YouTubeリンク▶︎『ベステックオーディオ、RATstands「THEJazzSTAND」をチェック！』https://www.youtube.com/watch?v=FwslUwo6R_8◾︎ずっしりとした安定感で倒れにくく、本番でも高さを変えやすいのが特徴のスタンドです。脚に傷が少しついていますが、使い勝手には全く影響しません。◾︎一度人の手に渡ったものだということをご了承いただけるかたのみ、ご購入をお願い致しますアクセサリー···譜面台